Kevin Durant diventerà un azionista del PSG: ecco i dettagli

Kevin Durant ha lasciato Parigi con un sacco di bei ricordi e qualche azione del PSG. Iniziando la sua quarta partecipazione consecutiva ai Giochi Olimpici con una serata quasi perfetta da 23 punti (8/9 dal campo), è andato fino in fondo per contribuire al quinto oro consecutivo di Team USA, vincendo ancora una volta.

Nella città in cui è diventato il cestista con il maggior numero di medaglie d’oro vinte in carriera (2008, 2012, 2016, 2020 e 2024), probabilmente ha anche stretto la mano per un nuovo investimento al di fuori del basket.

Come riportato dal giornalista sportivo francese Romain Molina e dal giornalista italiano di mercato Fabrizio Romano, il 35enne Kevin Durant diventerà azionista di minoranza del PSG, la più grande squadra di calcio francese e una delle favorite per la vittoria della UEFA Champions League in ogni stagione.

Si unirà a LeBron James come altro attuale giocatore NBA che possiede una parte di una squadra di calcio della Champions League. Il Prescelto sta investendo da anni nella potenza inglese del Liverpool.

Stiamo a vedere se questo investimento porterà bene al PSG e finalmente riuscirà a vincere una Champions League dopo tantissimi tentativi.

🔴🔵🏀 Kevin Durant, about to become a new minority stakeholder at Paris Saint-Germain! Decision made as @Romain_Molina reported. pic.twitter.com/1BcNd1q0iN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024

