Lessort, Cordinier e Yabusele si propongono alla NBA per l’anno prossimo

Ieri, il giorno dopo la finale delle Olimpiadi persa contro Team USA, Guerschon Yabusele ha scritto un tweet che lascia poco all’immaginazione. “Sto aspettando una seconda possibilità… Sono pronto” ha scritto il giocatore del Real Madrid dopo aver impressionato i media americani segnando 20 punti in finale e posterizzando LeBron James nel primo tempo. Il messaggio è chiaro: il francese vorrebbe tornare in NBA dopo la parentesi ai Boston Celtics dal 2017 al 2019. Attualmente è sotto contratto col Real, aveva una NBA escape di 1 milione di dollari fino al 15 luglio, ora è diventata di 2.5 milioni di dollari come riportato da Marc Stein.

Been waiting for a 2nd chance.. I’m ready 😤🧸 — Guerschon Yabusele (@yabusele28) August 11, 2024

Ma a Yabusele si sono accodati anche altri due suoi connazionali, che hanno giocato una Olimpiade oltre le aspettative nonostante non abbiano reso come l’ala del Real Madrid in finale. Mathias Lessort ha ripreso il tweet di Yabusele, taggando Isia Cordinier e annunciando: “Ho sentito che io, te e Cordinier saremo free agent l’anno prossimo…”. Messaggio al quale Yabusele ha risposto: “Potrebbero doverci prendere tutti e tre!”.

Insomma il trio francese potrebbe andare ad arricchire un già nutritissimo gruppo di loro connazionali in NBA. Nelle scorse ore era stato rivelata anche una trattativa, non andata a buon fine nelle scorse settimane, tra Lessort e i New York Knicks.