McDonald’s Francia fa uno scherzo a Curry dopo il CAPOLAVORO da medaglia d’oro di Parigi

Steph Curry di Team USA ha sbattuto la porta in faccia alla Francia nei minuti finali della partita per la medaglia d’oro delle Olimpiadi del 2024, scatenando la risposta di McDonald’s in Francia.

Dopo aver assistito all’assurdo finale di Steph Curry, che ha segnato quattro tiri da tre punti contro la Francia negli ultimi 2:58 della partita per condurre Team USA a una vittoria per 98 a 87, la catena globale di fast-food ha giurato di rimuovere una delle sue salse simbolo, la “Classic Curry”, da tutte le sedi francesi.

A causa del cognome di Steph, il post sui social media, fatto per scherzo, suggerisce che McDonald’s sta pensando di rimuovere la salsa per “almeno” i prossimi quattro anni. McDonald’s Francia ha pubblicato la seguente immagine relativa a Steph Curry sul suo account Instagram.

Nel post, il messaggio in francese si traduce in “Per ovvie ragioni, stiamo valutando la possibilità di rimuovere la salsa”, mentre l’immagine è accompagnata da una didascalia che recita “Per almeno quattro anni”. La partita di sabato ha segnato la seconda volta consecutiva in cui Team USA e la Francia si sono affrontati nella partita per la medaglia d’oro dei Giochi Olimpici e hanno perso in entrambe le occasioni.

