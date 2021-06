Le Azzurre vincono anche contro la Grecia e chiudono seconde il girone

Un’altra vittoria per le Azzurre di coach Lardo ad EuroBasket: l’Italia ha battuto la Grecia 77-67, chiudendo seconda in classifica nel girone con 2 vittorie e 1 sconfitta. Elisa Penna (13 punti) e Cecilia Zandalasini (11) sono state le uniche ad andare in doppia cifra in una gara che ha visto le Azzurre dominare nel primo tempo e rischiare qualcosa nella ripresa.

All’intervallo l’Italia era infatti in vantaggio 41-24, lanciata verso la vittoria, ma un parziale ellenico di 2-19 nel terzo quarto ha rimesso tutto in discussione. Dal nuovo +5 poi le Azzurre si sono rimesse in carreggiata, arrivando al 30′ sul 58-47 e poi amministrando negli ultimi 10′.

Alle 21 giocheranno Spagna e Slovacchia: il risultato determinerà l’avversaria dell’Italia domani, ovvero la terza del Gruppo A, una tra la perdente della partita di stasera e la Svezia.