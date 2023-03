Kevin Durant ricorda le bellissime sensazioni provate al McDonald’s All-American Game del 2006

È sicuro dire che la star dei Phoenix Suns, Kevin Durant, ha creato alcuni dei suoi migliori ricordi cestistici durante i suoi giorni di scuola superiore, quando ha giocato al McDonald’s All-American Game.

Durant lo ha rivelato in un recente episodio del suo podcast Boardroom. Il McDonald’s All-American Game del 2023 era in programma questa notte, quindi Kevin Durant e il suo co-conduttore hanno discusso dell’evento. KD ha condiviso il suo amore per la manifestazione annuale, sottolineando che ha avuto “la più grande esperienza” quando era lì.

L’ala dei Suns ha partecipato alla versione 2006 dell’evento dove ha vinto l’MVP insieme all’ex giocatore NBA Chase Budinger. Durant faceva parte del roster dell’Ovest che ha vinto 112 a 94, durante il quale ha segnato 25 punti e catturato 5 rimbalzi.

“La più grande esperienza, amico.Io e Chase Budinger siamo stati nominati co-MVP. Mi sono divertito moltissimo, è stata la mia prima volta a San Diego, mescolandomi con tutti i ragazzi con cui vai in guerra, contro cui giochi per tutta l’estate, dannatamente vicino a tutta la tua carriera liceale. Vedi tutti questi ragazzi con cui hai costruito relazioni”, ha condiviso Durant.

