Domani sera, alle 21.30 italiane, inizierà la prima Finale di Conference: quella tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. Sarà però una serie monca di alcune delle sue superstar, almeno per le prime partite. I Clippers in Gara-1 saranno sicuramente privi di Kawhi Leonard, infortunatosi in Gara-4. Il giocatore sembrava rischiare di saltare il resto dei Playoff, ma successivamente non è stata chiusa totalmente la porta ad un suo rientro nella serie contro i Suns. Di certo però non avverrà domani e probabilmente nemmeno in Gara-2, visto che Leonard non è volato con la squadra a Phoenix.

Los Angeles Clippers star Kawhi Leonard (knee) will not travel with the team to Phoenix to continue rehabbing at home, league sources tell @YahooSports, @NBAonTNT. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 19, 2021

Dal canto loro, i Suns saranno invece molto probabilmente privi di Chris Paul. Com’è risaputo, la point guard è risultata positiva al Covid-19 ed è in isolamento: nelle scorse ore questo provvedimento è stato confermato, perché a quanto pare CP3 non è guarito. Sebbene non sia stato ancora totalmente escluso da Gara-1, è quasi sicura la sua assenza: Monty Williams non ha comunque voluto dare informazioni certe.