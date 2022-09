Serbia, ufficiali i 12 convocati per EuroBasket con una grande esclusione

Alla fine Nemanja Bjelica non ce l’ha fatta: dopo aver saltato tutte le ultime uscite della Serbia per un infortunio alla caviglia, il giocatore è tornato a Istanbul dove completerà il recupero mentre la sua Nazionale sarà impegnata ad EuroBasket 2022. Il fresco campione NBA con gli Warriors ha dovuto dare forfait e non è stato incluso nella lista di 12 convocati di coach Svetislav Pesic per l’Europeo.

La lista è ovviamente guidata da Nikola Jokic, stella assoluta della Serbia e di tutto EuroBasket. Il due volte MVP della NBA sarà anche l’unico giocatore della Lega americana a disposizione di Pesic, che comunque potrà contare su star di EuroLega come Nikola Milutinov, Nemanja Nedovic, Vasilije Micic, Nikola Kalinic, Marko Guduric e Vladimir Lucic.

La Serbia sarà nel Gruppo D insieme a Repubblica Ceca, Israele, Finlandia, Polonia e Paesi Bassi.