Kurt Cassar e Orzinuovi, rapporto finito

Sei partite, sette centri. Il bottino messo insieme dal cestista maltese Kurt Cassar con la casacca della rivelazione del campionato Agribertocchi Orzinuovi non viaggia su grandi numeri. L’ex Stella Azzurra Roma, Piacenza e Torino non lo potrà in ogni modo più incrementare perchè la società orceana ha risolto con lui il rapporto contrattuale. A renderlo noto è la stessa dirigenza con una nota: “la società ringrazia Kurt per la serietà e l’impegno profuso – vi si legge – augurandogli le migliori fortune sportive e personali”. Nel palmares del cestista che ha vestito a parecchi livelli la casacca della nazionale maltese, dall’under 16 alla 2018 alla 2020 fino all’approdo nella rappresentativa maggiore figura anche un trionfo nel 2018 agli Europei dei piccoli stati che si erano svolti a San Marino.