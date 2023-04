Kyle Anderson giocherà il Mondiale con la Cina

I suoi Minnesota Timberwolves nelle scorse ore sono stati eliminati dai Playoff NBA, ma per Kyle Anderson è già tempo di nuove sfide. Il giocatore, soprannominato Slow-Mo per il suo stile di gioco compassato ma spesso efficientissimo, ha infatti intenzione di disputare il Mondiale 2023. Con Team USA? Assolutamente no. Con la Cina.

Anderson ha infatti iniziato le procedure per prendere il passaporto cinese in extremis per partecipare al Mondiale. Nei mesi scorsi sua madre ha infatti “scoperto” di avere antenati cinesi, in particolare suo nonno, che sarebbe il bisnonno di Anderson.

Kyle Anderson diventerebbe quindi il giocatore naturalizzato per la Cina, non certo una squadra che abbonda di talento ma che è riuscita a qualificarsi alla rassegna mondiale come seconda del suo girone dietro all’Australia.

In questa stagione, il veterano ha mantenuto 9.4 punti e 5.3 rimbalzi di media a Minnesota. Se tutto dovesse andare per il meglio, Anderson rientrerebbe di diritto nella nostra lista di “passaportati fantastici” del Continente asiatico.