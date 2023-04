La Corte d’Appello riduce i punti di penalizzazione a Varese

Oggi si è finalmente pronunciata, dopo un paio di settimane, la Corte d’Appello Federale sui 16 punti di penalizzazione dati alla Pallacanestro Varese, sanzione che l’aveva fatta scivolare all’ultimo posto in Serie A. Oggi la penalizzazione è stata ridotta da 16 a 11 punti, sono stati quindi riconsegnati a Varese 5 punti che sono fondamentali in ottica salvezza.

Dalla prima sentenza, i biancorossi hanno giocato 3 partite ottenendo 2 vittorie, ma rimanevano comunque ultimi (e le squadre retrocesse saranno 2). Ad oggi invece Varese sale a 21 punti in classifica, quindi al decimo posto. I Playoff, che erano praticamente sicuri prima della penalizzazione, sono ormai sfumati a meno di altri sconti (l’ottavo posto è occupato da Pesaro a 26 punti), ma se non altro il club dovrebbe evitare la retrocessione.

La società varesina ha emesso una nota ufficiale in cui dichiara di aspettare le motivazioni della sentenza, che dovrebbero essere pubblicate nelle prossime ore, prima di valutare le ulteriori mosse da fare.

Pallacanestro Varese comunica che, all’esito della discussione presso la Corte d’Appello Federale, la penalizzazione comminata per la nota “vicenda Tepic” è stata ridotta a 11 punti, da scontare nella stagione in corso; è stata confermata per il resto la decisione di primo grado.

La Società, confermando il proprio convincimento di aver agito nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali, si riserva di valutare le motivazioni della decisione con il proprio collegio difensivo (Angelo Capellini, Giampiero Falasca, Daniele Bianchi, Sergio Terzaghi) prima di prendere ogni ulteriore decisione al riguardo.