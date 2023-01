Passaportati fantastici e dove trovarli: Asia Edition

Recentemente abbiamo pubblicato un articolo dove vi parlavamo di alcuni passaportati europei che di europeo avevano ben poco. La storia dei “passaportati fake” è diffusa in tutto il mondo, non è solo uso e costume europeo, perché anche in Asia ce ne sono parecchi.

In questa puntata andremo a raccontarvi la storia di alcuni giocatori che non hanno nulla a che fare con l’Asia ma che hanno rappresentato in manifestazioni FIBA dei Paesi orientali.

Andray Blatche – Filippine

Le Filippone è uno di quegli Stati dove il basket è una sorta di religione. Però sono scarsissimi a giocare – anche per la statura media – e quindi nelle competizioni internazionali ottengono sempre risultati miseri. Per questo motivo nel 2014, in occasione dei Mondiali FIBA che si sono disputati in Spagna, i filippini chiesero ad Andray Blatche di vestire la canotta dei Gilas Pilipinas e lui disse di sì. Blatche si innamorò talmente tanto della cultura orientale che si trasferì a giocare in Cina, fino alla fine della sua carriera (poi gli hanno anche dato una barcata di soldi ma nello storytelling ci pareva brutto scrivervelo).

Alex Legion – Giordania

L’ex Michigan University ha giocato praticamente quasi tutta la sua carriera da professionista in Europa, in particolar modo in Italia, però solo in Serie A2. Non vi citiamo tutte le squadre perché sono state 6 nel nostro Paese ma lo ricordiamo molto bene alla Fortitudo Bologna. Nel 2015, all’inizio della sua carriera in Europa, accettò il passaporto della Giordania, con cui giocò solo quell’anno.

Ryan Boatright – Armenia

Il 30enne ora in forza al Paris Basketball ha iniziato la sua carriera da pro in Europa in Italia, in Sicilia, in particolar modo a Capo d’Orlando. Da quel momento in poi ha cominciato a girovagare per Europa e Asia, tanto da ottenere anche il passaporto armeno, pur non avendo mai giocato in quel campionato, anche se nel 2017 è stato al Besiktas. Con gli armeni ha disputato solo 8 gare nel 2017, prima di essere cacciato definitivamente a febbraio 2018 perché aveva richieste troppo importanti in termini di cibo e di abitazione.

Trey Kell – Siria

Questo è un nome che ben conoscete, avendo vestite le maglie di Varese e Milano nella passata stagione. Un po’ per caso ha anche ottenuto il passaporto siriano, come ha raccontato lui stesso: “Ero a casa per recuperare da un infortunio a un pollice quando uno dei miei precedenti coach mi ha proposto di giocare con la Siria. Era un’occasione per tornare in campo e infatti dopo un paio di partite ho firmato in Polonia”. Insomma, una vetrina e basta.

Anthony Clemmons – Kazakistan

Anche questo nome lo ricorderete, avendo Clemmons iniziato la stagione 2021-2022 con la maglia della Dinamo Sassari, prima di trasferirsi al Turk Telekom Ankara. Almeno in Kazakistan ci è stato prima di accettare la proposta di giocare con la Nazionale. Infatti Clemmons ha vestito la casacca di Astana dal 2017 al 2019 e proprio nel 2019 ha deciso di cedere alla corte della federazione kazaka di pallacanestro.

Quincy Davis – Taiwan

Come per Clemmons, anche Davis ha deciso di sposare la causa del Paese che l’ha ospitato in una squadra di club. Il centro gioca dal 2011 nel campionato taiwanese e dal 2013 al 2018 ha vestito la maglia della Nazionale di Taiwan, dovendo persino rinunciare alla cittadinanza americana secondo le normative del paese asiatico.

Nick Fazekas – Giappone

Se avete più di 40 anni forse ricorderete questo nome. È stato scelto dai Dallas Mavericks al secondo giro del Draft NBA del 2007 (34ª scelta assoluta). Dopo qualche giro in Europa tra Francia e Belgio, un passaggio in D-League, dal 2012 si è trasferito in Giappone, innamorandosi completamente della cultura del Sol Levante, tanto da decidere di indossare la maglia della Nazionale nipponica con cui ha anche disputato il Mondiale in Cina nel 2019.

DeMario Mayfield – Iraq

L’ultimo nome di questa lista dovreste conoscerlo se siete appassionati di Serie A2. Mayfield gioca dal 2021 come straniero nella lega cadetta italiana, prima a Ferrara e ora a Torino. L’americano ha un rapporto speciale con l’Iraq, nato nella sua stagione da rookie dopo essere uscito da Angelo State University. Dopo il 2015, è tornato ben 3 volte all’Al Nift: 2016, 2019 e 2021. Durante la sua seconda esperienza nella Iraqi Division I League ha deciso di sposare la causa della Nazionale irachena e oggi è praticamente un eroe in quel Paese, non uno dei tanti passaportati di questa lista.

Fateci sapere se vi è piaciuta questa nuova versione di “Passaportati fantastici e dove trovarli” perché presto potrebbe arrivare anche l’ “Africa Edition”.