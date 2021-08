Giornata di confessioni quella di ieri per Kyle Kuzma. L’ex Laker, a breve ufficialmente parte dei Washington Wizards, si è lasciato andare a un Q&A su Twitter, dove, tra il serio e il faceto, ha risposto ad alcune domande fatte dai suoi followers.

Tra impressioni personali e domande su Kobe Bryant («Conversazioni leggendarie»), curiosa è stata la domanda sul compagno di squadra preferito di sempre. Per Kuz è stato senza ombra di dubbio Jared Dudley, veterano gialloviola e compagno di squadra dal 2019, con cui ha anche condiviso il titolo la scorsa stagione.

Duds and it’s not even close. https://t.co/5t8DRv9YsQ

— kuz (@kylekuzma) August 8, 2021