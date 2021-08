Mavs sempre più europei: idee Dragic e Markkanen per affiancare Doncic e Porzingis

Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Maxi Kleber, Goran Dragic e Lauri Markkanen: i Dallas Mavericks potrebbero diventare una franchigia quasi totalmente di stampo europeo.

Andando in ordine, nelle scorse ore si sono susseguite voci sempre più insistenti riguardo una possibile partenza di Lauri Markkanen da Chicago, visto che l’ala pare desiderosa di lasciare i Bulls. Il ventiquattrenne finlandese, al momento free agent con restrizioni, è nel mirino già di diversi team e tra questi l’ipotesi Dallas Mavericks pare essere una delle più probabili.

L’insider NBA Kevin O’Connor, di The Ringer, ne ha parlato al podcast The Mismatch:

“Un’altra squadra da tenere d’occhio per la firma di Markkanen sono i Dallas Mavericks. Ho sentito che anche loro sono interessati, quindi ci sono alcune possibilità di una sign and trade che coinvolge Dallas e Charlotte”.

O’ Connor ha citato gli Charlotte Hornets perché, al momento, anche la franchigia della Carolina è una seria contendente nella corsa a Markkanen che, essendo free agent, è in cerca di un contratto ben più ricco dei “soli” $6.7 milioni percepiti nell’ultimo anno con i Bulls.

Non solo il frontcourt, anche il backcourt dei Mavs potrebbe “europeizzarsi”

La squadra di Mark Cuban da tempo è sulle tracce di Goran Dragic, già compagno di Luka Doncic nella Slovenia. Anche qui, secondo l’insider Marc Stein, la voglia è quella di portare in Texas Dragic, finito a Toronto nella sign and trade che ha portato poi Kyle Lowry a Miami, per formare di nuovo il dinamico duo sloveno. Trattativa possibile che però nelle ultime ore si è un po’ complicata viste le dichiarazione del GM dei Raptors Bobby Webster, che ha spiegato come l’idea ad oggi è quella di puntare su Dragic nella prossima stagione, nonostante il team valuterà attentamente ogni tipo di offerta che arriverà per il playmaker.