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Kyle Singler, nuovo video criptico: accusa Coach K e appare in uno stato psicofisico preoccupante

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A distanza di circa 2 anni dall’ultimo video circolato online nel 2024, Kyle Singler ha postato nelle scorse ore un’altra clip preoccupante sui propri social. L’ex giocatore NBA, che non scende in campo dal 2019 e oggi ha 38 anni, si è ripreso con lo smartphone mentre faceva un discorso sconclusionato e se la prendeva in particolare con Coach K, Mike Krzyzewski, suo ex allenatore ai tempi dei Duke Blue Devils.

Singler è apparso in uno stato alterato, sia nell’aspetto che nel discorso: “Coach K mi ha fregato. Non ho potere né una casa. Ho cercato il coach e chiunque si è voltato dall’altra parte… C’è un ex giocatore che viene maltrattato e abusato e non state facendo nulla. Aiutatemi”.

Kyle Singler è stato una promessa del college basketball (nel 2010 era stato Most Outstanding Player delle Final Four vinte da Duke), 33° scelta assoluta al Draft 2011 e per 7 anni giocatore NBA con Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder, segnando 6.5 punti di media in 356 partite. In carriera ha anche indossato le maglie del Real Madrid, di Alicante, Obradoiro e Gran Canaria in Spagna.

Francesco Manzi
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