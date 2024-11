Kyle Singler pubblica un video INQUIETANTE e preoccupa il mondo NBA

Kyle Singler non gioca a basket dal 2019, anno della sua ultima esperienza a Tenerife. Ma da ragazzo era considerato una promessa NBA, star dei Duke Blue Devils e poi 33° scelta assoluta al Draft 2011. La carriera di Singler in NBA è durata poi solo 6 stagioni con 6.5 punti di media tra Detroit e Oklahoma City.

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di lui per via di un video inquietante postato dallo stesso Singler su Instagram. Nel video si vede l’ex giocatore in controluce, a petto nudo, ma sono le frasi che pronuncia a preoccupare maggiormente: “Devo fare un annuncio, perché sento che la mia voce viene silenziata ogni giorno. Sono stato maltrattato, abusato, trascurato, utilizzato come esempio mentale… Ho paura per la mia vita, ogni giorno. Le persone della mia comunità mi fanno sembrare qualcuno che diventerà un problema e che renderà le cose difficili per chi mi sta intorno, quando invece cerco solo di rendermi utile. Sento di avere un valore che non viene riconosciuto e non vengo trattato adeguatamente”.

Le parole di Kyle Singler hanno subito destato preoccupazione nel mondo NBA. Tra i primissimi a offrirgli supporto c’è stato Kevin Love. Il giocatore dei Miami Heat ha commentato direttamente il reel postato da Singler, scrivendo: “Ti voglio bene, Kyle. Scrivimi in qualsiasi momento, per favore”.

Dopodiché Love ha anche scritto un tweet a riguardo: “A chiunque abbia speso del tempo con Kyle Singler e se la vostra vita è stata toccata da quest’ultimo, per favore ricopritelo di amore e supporto, ne ha bisogno e se lo merita. Non sarei dove sono oggi senza di lui. Sarò per sempre in debito con lui e gli voglio bene. Mi rivolgo alla famiglia NBA, alla famiglia di Duke e alla comunità di South Medford, mostrate affetto ad uno di voi”.