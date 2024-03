Kylian Mbappé non ha dubbi su chi sarà il Rookie of the Year in NBA

La corsa al premio di Rookie of the Year in NBA vede Victor Wembanyama nettamente favorito ma le prestazioni di Chet Holmgren e Brandon Miller non rendono il riconoscimento così scontato.

Difficilmente il francese non riceverà la palma di miglior rookie perché sta crescendo di giorno in giorno e continua a macinare record. Le aspettative su di lui finora sono totalmente rispettate ma anche l’operato dei due colleghi è da tenere in considerazione.

Per Kylian Mbappé, stella del Paris Saint Germain e connazionale di Wemby, la discussione è già chiusa. Il calciatore, infatti, ha re-postato una foto del cestista dei San Antonio Spurs in una story. Insieme all’immagine una didascalia eloquente: “ROTY? 10000%” con tanto di tag all’amico e l’emoji dell’alieno che viene usata sempre più spesso sui social per riferirsi a Wembanyama.

L’endorsement è arrivato poche ore fa, dopo la prestazione mostruosa di Wembanyama contro gli Oklahoma City Thunder. Mbappé ha rincarato la dose anche nei commenti al post che ha ripubblicato, scrivendo nuovamente “ROTY” con la spunta verde, a indicare nuovamente che il premio ormai è cosa fatta. Un commento che ha raccolto velocemente decina di migliaia di like.