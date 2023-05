Kyrie Irving, 2 enormi brand di scarpe da basket lo vogliono come ambassador?

La superstar dei Dallas Mavericks, Kyrie Irving, dovrebbe essere uno dei più grandi nomi della free agency NBA di quest’estate. Il suo attuale accordo con i Mavs scade questa offseason e, dato che rimane ancora uno dei migliori playmaker del gioco ad oggi, Kyrie dovrebbe assicurarsi un grosso affare quest’estate, che sia a Dallas o da qualche altra parte.

Nel caso l’avessi dimenticato, Kyrie Irving è attualmente anche un free agent in termini di sponsor di scarpe. Questo è successo dopo che Nike ha deciso di abbandonare l’otto volte All-Star a causa della sua controversia antisemita durante la scorsa stagione. Nessun altro marchio è stato abbastanza coraggioso da firmare Kyrie con un nuovo contratto di sponsorizzazione, qualcosa che potrebbe cambiare nel prossimo futuro.

Secondo l’insider NBA, Brandon “Scoop B” Robinson, sia Adidas che Puma avrebbero valutato l’interesse a firmare potenzialmente Irving come loro nuovo ambassador del brand. Nulla sembra essere imminente a questo punto, ma è degno di nota il fatto che la guardia dei Mavs sia ora collegata a un nuovo affare di calzature.

Adidas and Puma have reportedly gauged interest in signing Kyrie Irving to a shoe deal, per @ScoopB👀

Who will Kyrie end up signing with? 🤔 pic.twitter.com/Gsh0Rmo7N3

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 24, 2023