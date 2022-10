Kyrie Irving ammonisce Ben Simmons dopo il pessimo esordio

Esordio stagionale da incubo per Ben Simmons, che alla prima partita ufficiale dopo oltre un anno ha chiuso con 4 punti, 5 rimbalzi e 5 assist nella netta sconfitta dei suoi Brooklyn Nets contro New Orleans. L’australiano è anche uscito con 6 falli dopo 23′, tirando solo 3 volte dal campo.

Il pessimo rendimento non è passato inosservato ed è stato commentato nel post-partita da Kyrie Irving, un altro che non ha certo brillato contro i Pelicans (15 punti, 5 assist e 6/19 dal campo). La point guard bianconera ha “ammonito” il nuovo compagno, dicendo che “uscire per falli non è un’opzione”.

Nello spogliatoio abbiamo detto a Simmons che ha valore per noi e che ci serve rimanga in campo. Uscire per falli non è un’opzione. Vogliamo che giochi in maniera aggressiva, ma anche intelligente.

Irving poi ha parlato anche del brutto approccio dei Nets:

Sarà sempre così durante l’anno, dobbiamo giocare sempre con spirito competitivo. Non voglio stare qui seduto dopo ogni partita a dire che avremmo dovuto fare questo o quello. È una Lega di uomini adulti, vince la squadra più fisica.