Will Barton, che flop a Granada: ha già lasciato il club

Will Barton nei mesi scorsi era approdato per la prima volta in Europa dopo tanti anni da role player in NBA. L’americano era stato accolto in pompa magna a Granada, dove aveva firmato un mese fa, ma nelle scorse ore il club spagnolo ha annunciato la risoluzione del contratto.

In totale, Barton ha giocato solo 34′ nella sua avventura a Granada: 22′ all’esordio con Malaga, 9′ contro Badalona e infine appena 3′ contro Andorra un paio di settimane fa. Nello scorso weekend coach Pablo Pin non lo ha schierato nemmeno un minuto contro Valencia. Il posto dell’ex Denver Nuggets verrà preso da Scott Bamforth, arrivato dalla VL Pesaro.

Granada attualmente è in piena lotta salvezza in Liga ACB: terzultimo con una sola partita di vantaggio sull’Obradoiro, penultimo.

L’esperienza di Will Barton in Spagna si chiude con 4.7 punti di media (di cui 12 alla prima partita). Si tratta del secondo buco nell’acqua di Barton in Europa, visto che prima di Granada aveva firmato col CSKA Mosca senza mai scendere in campo.

Foto: Fundación CB Granada | Fermín Rodríguez