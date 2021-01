Kyrie Irving sulla sua misteriosa assenza contro i Sixers: “Non volevo giocare”

Continua ad esserci un alone di mistero intorno all’assenza di Kyrie Irving, che ieri notte non ha giocato contro i Philadelphia 76ers per “motivi personali” di cui però nemmeno Steve Nash si è detto a conoscenza. Mentre il giocatore potrebbe saltare anche la prossima partita contro Memphis, Brandon Robinson avrebbe ottenuto indirettamente una sua dichiarazione per motivare la propria assenza: “Semplicemente non volevo giocare”.

Translation: He took a personal day. Mental health is important. Irving took a personal day after the death of Kobe Bryant last year. https://t.co/KpSjpzG1Z5 — 👑📍Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) January 8, 2021

Come riportato anche da Jason Dumas di Kron4News, una emittente della Bay Area, l’assenza di Irving sarebbe legata a quanto accaduto a Washington con l’assalto al Campidoglio. Prima della “bolla” di Orlando, nonostante lui non potesse giocare per un infortunio, Irving aveva provato a convincere i suoi colleghi a rifiutarsi di scendere in campo per via delle proteste del Black Lives Matter.

Source: Kyrie Irving sat out of tonight’s game because of what transpired on Wednesday in Washington DC. — Jason Dumas (@JDumasReports) January 8, 2021

