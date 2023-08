L’arbitro ucraino accusa i colleghi di aver tentato di corromperlo durante la finale di EuroCup 2021

L’arbitro ucraino Mykola Ambrosov, che ha fatto parte della squadra di arbitri nella finale di EuroCup 2021 tra Unics Kazan e Monaco, ha accusato in un’intervista due suoi colleghi di aver cercato di corromperlo con 10.000 euro.

Secondo quanto dichiarato da Ambrosov, qualche giorno prima della partita l’arbitro ucraino Boris Ryzyk gli avrebbe detto in “modo cifrato” che gli avrebbe offerto 10.000 euro per fischiare a favore dell’Unics e anche l’arbitro greco Ilias Koromilas avrebbe partecipato alla presunta transazione.

Ambrosov, secondo le sue dichiarazioni, ha rifiutato l’offerta e non ha accettato di parlare con Koromilas stesso, sottolineando che il fatto che il Monaco abbia prevalso 86-83 nella partita presuppone che non sia stato corrotto.

Come ha detto secondo la traduzione automatica di YouTube:

“Quello che sto per dire potrebbe sorprendere molti, ma le cose sono andate così: tre giorni prima della partita ricevo una telefonata dal più famoso arbitro dell’Ucraina, Boris Ryzyk.

Mi dice che in finale gioca l’Unics, che ha un allenatore e un assistente greci. È stato contattato da Ilias Koromilas, anch’egli greco, che era un arbitro di Eurolega e ha cercato tramite lui di trovare un accordo con me. Se io avessi accettato, Koromilas avrebbe parlato direttamente con me per “organizzare” la vittoria di Kazan.

Non ho detto nulla a Rizik e lui mi ha detto di pensarci per 24 ore. Se avessi cambiato idea e tutto fosse andato secondo i piani, avrei ricevuto 10.000 euro. Mi ha anche dato un numero di Viber da chiamare dopo la partita.

Il risultato però lo conoscete tutti: Il Monaco ha vinto di 3 punti…”.

