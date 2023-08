CLAMOROSO, Milano piomba su John Wall e tratta un annuale

John Wall sta faticando e non poco a trovare una squadra per la prossima stagione. Dopo un anno praticamente saltato per scelta tecnica e Houston e la non esaltante stagione ai Los Angeles Clippers, la point guard statunitense è ancora free agent dallo scorso febbraio. Secondo BasketNews, in questi giorni, l’Olimpia Milano avrebbe deciso di fare un tentativo per portare Wall in EuroLega con un annuale.

La notizia avrebbe del clamoroso, visto che sarebbe il secondo All Star NBA a travestirsi in Europa quest’estate dopo Kemba Walker, che ha firmato all’AS Monaco. John Wall, 33 anni a settembre, ha in passato avuto anche seri problemi fisici, tra cui la rottura del tendine d’Achille in un incidente domestico. Il giocatore ha saltato gran parte della stagione 2019-20 e tutta la stagione 2020-21, prima di tornare in campo disputando però solo 74 partite negli ultimi 3 anni.

Nella scorsa stagione ai Clippers, da backup, Wall ha mantenuto 11.4 punti di media scendendo in campo 34 volte, prima di venire ceduto a Houston e subito tagliato.

Milano deve ancora risolvere il rebus in cabina di regia. Pangos ad oggi è un tesserato, ma potrebbe essere lasciato andare qualora si trovasse un valido rimpiazzo. Nei giorni scorsi si era menzionato anche Nick Calathes, ma il nome di Wall ha sicuramente tutto un altro fascino, anche se con i rischi.