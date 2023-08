“Sarà l’anno del mio Prime”: LeBron James ne è certo al 100%

LeBron James è tornato in NBA con i Los Angeles Lakers per la prossima stagione e, sebbene alcuni sostengano che stia rallentando e che non stia più giocando al meglio, non si lascia intimorire.

Martedì la superstar dell’NBA ha postato sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae mentre si prepara per la prossima stagione e che sicuramente infiammerà i tifosi dei Lakers, soprattutto perché James lo definisce “l’anno del suo prime”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Johnson (@chrisjohnsonhoops)

LeBron James is ready for Year 21: "LET'S GET IT!!!! IT'S JUST WORK. 😉😤😤👑 PRIME TIME YEAR COMING #21" pic.twitter.com/oGTriCj0KP — Kit Guinhawa (@BeatKit22) August 2, 2023

Dopo aver giocato nel campionato per oltre 20 anni, è ragionevole pensare che LeBron James stia rallentando un po’, ma il fatto che sia ancora tra i migliori giocatori dell’NBA è innegabilmente impressionante.

James ha già detto in passato che vuole rimanere in giro abbastanza a lungo da giocare nello stesso periodo del figlio maggiore, Bronny James, quindi se è così, dovrebbe rimanere nell’NBA per almeno un paio d’anni. Tuttavia, non c’è dubbio che i fan dell’NBA debbano godersi il poco tempo rimasto per osservare uno dei più grandi di tutti i tempi.

Nell’anno 20, James continuava a registrare numeri assurdi che i giocatori inseguono per tutta la carriera. Ha registrato una media di 28,9 punti, 8,3 rimbalzi, 6,8 assist e ha tirato con il 50% dal campo. E non mostra molti segni di cedimento.

