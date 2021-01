La bellissima iniziativa degli Utah Jazz in favore degli studenti liceali

Il mondo NBA si contraddistingue da diversi anni per iniziative di beneficienza. Una delle ultime è quella degli Utah Jazz che hanno deciso, tramite il proprietario Ryan Smith, che per ogni vittoria ottenuta in questa stagione pagheranno quattro anni di college a uno studente che altrimenti non avrebbe accesso all’università.

New Jazz owner Ryan Smith says the team is offering a four-year college scholarship to an underrepresented student for every Utah win this year 🙏, per @wojespn pic.twitter.com/uFFy0DLMg8

