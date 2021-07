La bellissima storia di AJ Davis: paralitico per un incidente, parte in quintetto al TBT

Qualche mese fa, a maggio 2021, AJ Davis, giocatore americano passato anche dalla G-League, ha vissuto un vero e proprio dramma. In seguito ad un incidente stradale, a Davis sono state amputate entrambe le gambe: ovviamente carriera finita e un futuro da paralitico.

Il basket però sa regalare bei momenti anche in storie tristissime come questa. Costretto in sedia a rotelle, AJ Davis ha voluto partecipare al The Basketball Tournament, celebre torneo estivo che si disputa negli USA e che mette in palio 1 milione di dollari per il vincitore. Ieri notte il giocatore, 32 anni, è partito addirittura in quintetto nella partita inaugurale con la maglia dei Founders Fathers. Un commovente tributo che i compagni hanno voluto fare a Davis.

AJ Davis is a fighter and an inspiration 👏

In May 2021, Davis was in a car accident that resulted in having both legs amputated.

Tonight, he was in the starting lineup for @FoundFathersTBT.

(via @thetournament)pic.twitter.com/Y9PcFLi1iI

— SportsCenter (@SportsCenter) July 18, 2021