Il lungo NBA dei Miami Heat, Bam Adebayo, ha festeggiato il suo 24esimo compleanno ieri e ha colto l’occasione per ricordare uno dei suoi idoli d’infanzia: l’icona dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant.

Su Instagram, Adebayo ha pubblicato le sue foto per celebrare il suo compleanno. Ciò che ha attirato l’attenzione dei fan, tuttavia, è la sua semplice didascalia con il numero “24” accanto ai cuori viola e oro, i colori della squadra dei Lakers, in onore del Black Mamba che indossava il numero 24 per LA.

Bam Adebayo celebrated his 24th birthday with a nod to #Lakers star Kobe Bryant. The Heat star is a big Kobe fan growing up, saying before that he "wanted to have that Mamba Mentality so bad." #Heat pic.twitter.com/WUD8HgrIFB — Kit Guinhawa (@BeatKit22) July 19, 2021

Il ricordo di Kobe Bryant è vivo in tutti noi, specialmente per i super fan NBA come noi e Bam Adebayo. Tutti quanti noi vorremmo che il Black Mamba fosse ancora qui tra di noi per raccontare storie e continuare a scrivere momenti indimenticabili. Moltissimi ragazzi nati negli anni Novanta hannno in Kobe come idolo d’infanzia perciò è abbastanza comprensibile la volontà del lungo dei Miami Heat di ricordare il numero 24 nel giorno del suo 24esimo compleanno. Apprezziamo davvero tanto la scelta del fenomeno dei Miami Heat.

