La canotta per il 75° anniversario dei Lakers è CLAMOROSA 🔥

Lunedì i Los Angeles Lakers hanno fatto un importante annuncio che dovrebbe eccitare la tifoseria e, no, non è stato uno scambio Russell Westbrook per Kyrie Irving.

La franchigia più leggendaria nella storia della NBA (probabilmente) ha svelato le maglie della Classic Edition che verranno indossate in determinate partite casalinghe nel 2022-23 per celebrare il 75° anniversario dei Lakers. Le divise speciali sono bianche con rifiniture azzurro polvere e oro, in riferimento alle divise di casa dei Minneapolis Lakers. I Lakers hanno giocato a Minneapolis dal 1947 al 1960, vincendo i primi cinque dei 17 titoli.

Every legacy has a beginning. Featuring the MPLS ‘50s era blue and gold, the Classic Edition recreates the Lakers' first-ever home uniform in honor of our 75th season.#Lakers75 x @bibigoUSA pic.twitter.com/2vepxr3DTV — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 8, 2022

La franchigia aveva precedentemente annunciato che la stagione 2022-2023 sarà una celebrazione del 75° anniversario della durata di un anno.

Here's to the legends, the banners, the legacy. This season we celebrate 75 years of Lakers Basketball ✨ #Lakers75 pic.twitter.com/cIpqkYxp8V — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 1, 2022

I californiani hanno indossato in passato capi a tema MPLS, di cui cinque volte nella stagione 2017-18. Ecco Kobe Bryant che sfreccia in modo memorabile nel blu e oro. A dire la verità, abbiamo sentito molti fan di LA chiedere a gran voce altre serate a tema Minneapolis.

Kobe “Minneapolis Lakers” Dunk Low Customs.✨ pic.twitter.com/k2qfh4lk1g — Nice Kicks (@nicekicks) March 15, 2022

Non vediamo l’ora di vedere LeBron James e Anthony Davis con indosso queste magliette. Staranno sicuramente benissimo e siamo certi che i californiani ne venderanno a bizzeffe. D’altronde si tratta di una maglia iconica indossata da uno dei giocatori più forti di sempre.

