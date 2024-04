La corsa di Caitlin Clark si ferma ancora in finale: il titolo NCAA va a South Carolina

Per il secondo anno di fila, la Iowa di Caitlin Clark raggiunge la Finale del Torneo NCAA ma perde: l’anno scorso contro LSU, quest’anno contro South Carolina. Le Gamecocks hanno infatti avuto la meglio sulle Hawkeyes dopo un primo quarto che le aveva viste dominate proprio dal talento di Clark, autrice di 18 punti nei primi 10′.

Sembrava tutto indirizzato per il trionfo di Clark, in ogni caso alla sua ultima partita al college, ma ad inizio secondo periodo South Carolina, che in stagione era ancora imbattuta (38-0 con questa partita), è rientrata rapidamente, portandosi anche avanti. Infine nel secondo tempo il decisivo allungo delle Gamecocks che sono rimaste in controllo fino alla fine, vincendo 75-87 e conquistando il terzo titolo della propria storia, tutti vinti negli ultimi 7 anni.

Clark ha chiuso con 30 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, tirando 10/28 dal campo. South Carolina invece ha potuto contare su un gioco più corale, con 19 punti di Tessa Johnson, 15 e 17 rimbalzi di Kamilla Cardoso, 14 di Te-Hina Paopao e 11 con 10 rimbalzi di Chloe Kitts. In generale le Gamecocks hanno dominato le avversarie a rimbalzo, vincendo il confronto sotto i tabelloni per 51-29.