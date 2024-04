VIDEO: L’ennesima prestazione da alieno di Markus Howard!

Markus Howard sta avendo una stagione offensivamente stratosferica, con delle prestazioni fuori dal comune per il basket europeo, come per esempio le 10 triple messe a segno contro Granada lo scorso 16 Marzo (qui il video) e i 37 punti segnati al Barcellona: questa sera sul campo del Valencia, Howard ha messo a referto un’altra partita che raramente abbiamo visto.

Un primo tempo disastroso da parte del Baskonia sui due lati del campo, il Valencia avanti 62-34, una Fonteta in visibilio: sembrava tutto apparecchiato per una facile vittoria per i padroni di casa, ma in quasi 15 minuti, Markus Howard ha messo in fila ben 31 punti che hanno riavvicinato i suoi fino al -8, quando il Valencia è poi riuscito a chiudere la gara (111-101) non senza qualche paura.

Di seguito il video del pazzesco secondo tempo dell’americano del Baskonia!