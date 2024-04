Italiane ai playoff di Eurolega, le quote aggiornate

C’è ancora qualche speranza per le italiane impegnate in Eurolega secondo i principali bookmakers online, che hanno appena aggiornato le quote Vincente 2023-24 in previsione dell’ultima giornata di campionato.

Infatti, come possiamo leggere tra le guide di scommetteronline.info, la quota vincente Eurolega della Virtus Bologna è offerta a 25, ovvero dopo Real Madrid (2.5), Panathinaikos (7.00), Barcellona (7.00), Monaco (7.00), Olympiakos (8.00), Fenerbahce (9.00) e Maccabi Tel Aviv (15). Pochissime probabilità, invece, per Milano, offerta a 200 dopo Baskonia (33), Anadolu Efes (40) e Partizan (100).

I motivi di queste quote sono da ricercare nella classifica e nelle ultime prestazioni mostrate in campo internazionale. Milano, che vanta alcuni tra i giocatori più pagati in Europa, ha deluso le aspettative e attualmente si trova fuori in dodicesima posizione a due punti dall’Anadolu Efes. La partita di giovedì 11 aprile contro il Maccabi Tel Aviv sarà quindi decisiva per assicurarsi un posto nei play-in.

Tel Aviv che occupa il settimo posto a +8 da Milano e parte come favorita per la sfida di giovedì sera all’Hala Aleksandar Nikolic. Il sito scommesse Snai offre la vittoria degli israeliani a 1.63 contro i 2.10 dell’Olimpia. C’è da dire, però, che il Maccabi non ha grandi aspettative verso l’ultima giornata di campionato poiché, pur vincendo, non riuscirebbe ad accedere ai Playoff. Dunque, i ragazzi di Ettore Messina potrebbero approfittarne e riuscire a strappare due punti che valgono oro.

L’ultimo match tra le due è terminato con il punteggio di 90-98 a favore del Maccabi, e negli ultimi cinque scontri diretti il bilancio pende nettamente verso Tel Aviv (4 vittorie contro 1). L’ultima vittoria risale al 23 settembre 2022, 71-80 in territorio nemico, a seguito di un secondo e terzo quarto che hanno completamente ribaltato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa.

Non basta però vincere l’ultima giornata di campionato per assicurarsi l’accesso ai play-in. Per continuare l’avventura europea bisogna sperare nelle sconfitte di Efes e Partizan, che giocheranno rispettivamente contro Stella Rossa e Valencia. Come confermano anche i colleghi di scommesse777.com, l’Efes Istanbul è data nettamente come favorita dai principali allibratori online, con la quota per la vittoria offerta a 1.15 contro i 4.50 per la squadra ospite. Stessa cosa per il Partizan, offerto a 1.18 contro i 4.25 di Valencia. Dunque, probabilità davvero molto basse per Milano di ottenere una qualificazione.

Diversa la situazione di Bologna, dove il mercato non ha portato gli effetti previsti e attualmente si trova nona in classifica a +4 da Milano, già sicura di partecipare ai play-in. Stessi punti della Saski Bastonia, la quale sarà proprio avversaria nell’ultima giornata di campionato. I bookmakers bancano la vittoria della Virtus in casa con un favorevole 1.55 contro i 2.25 offerti per la squadra spagnola.

I recenti scontri diretti vedono le Vu nere in leggero vantaggio, avendo vinto due gare su tre con i punteggi di 81-91 e 88-83. Vincere vorrebbe dire garantirsi l’ottavo posto in classifica e poter anche perdere la prima partita dei play-in contro il Maccabi settimo ed eventualmente giocare il secondo spareggio in casa contro la nona o la decima classificata.

Con una incredibile combinazione di risultati potremmo assistere di nuovo al derby italiano in campo europeo nel giro di pochi giorni. Per Bologna rappresenterebbe l’occasione per prendersi la rivincita dopo la sconfitta del 5 aprile scorso, per Milano una ulteriore prova di forza a conferma della recente vittoria.