La corsa salvezza potrebbe proseguire nella aule di tribunale

L’appassionante volata per la salvezza della Serie A di basket potrebbe non essere finita.

L’ultima giornata di regular season, infatti, ha sancito la retrocessione di Trieste che scende in A2 insieme a Verona. I giuliani però potrebbero tentare di ribaltare il verdetto del campo appellandosi alla giustizia sportiva.

Il nodo del contendere è l’ormai nota penalizzazione inflitta a Varese, prima di 16 punti e poi ridotta a 11. Se quei 5 punti non fossero stati restituiti, i lombardi sarebbero scesi in A2 al posto di Trieste.

I triestini, dunque, valutano di presentare un ricorso che comunque non avrebbe molte chance di essere accolto. La società lo conferma in una nota della proprietà CSG in cui si parla anche di futuro e di un profondo restyling per tornare presto in A1.