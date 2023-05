Logan eroe di Scafati, Trieste rullata a Brindisi: biancorossi retrocessi

La Pallacanestro Trieste è la seconda squadra retrocessa della stagione 2022-23. I giuliani sono stati sconfitti nettamente a Brindisi nell’ultima giornata di campionato, 92-70, e poi hanno atteso con grande preoccupazione i risultati di Scafati e Napoli. La Givova, impegnata in casa con Brescia, ha rimontato nel finale grazie ad un David Logan da 30 punti e un parziale di 27-6 negli ultimi 10′. Napoli è rimasta in vantaggio a Verona, contro una squadra già retrocessa, per quasi tutto il match, tremando nel quarto periodo quando i gialloblu si sono portati avanti anche di 7. Ci hanno poi pensato Stewart, Williams e Michineau a ribaltare la situazione e a regalare la vittoria ai partenopei. Reggio Emilia, un’altra squadra impegnata nella lotta salvezza, ha vinto con largo margine in casa su Trento.

Dopo 5 stagioni nella massima serie quindi Trieste retrocede in Serie A2, chiudendo la stagione con 22 punti, 11 vittorie in 30 partite, al pari proprio di Reggio Emilia. I due club si sono ritrovati in parità anche negli scontri diretti: all’andata Trieste aveva vinto di 5, al ritorno Reggio aveva fatto lo stesso. Conta quindi il differenziale tra il totale di punti segnati e subiti in campionato, statistica in cui i reggiani hanno prevalso -25 a -174. Reggio Emilia è stato il peggior attacco del campionato, ma paradossalmente la miglior difesa se si contano i punti segnati e subiti.

