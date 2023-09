L’Olympiacos annuncia il colpo Ignas Brazdeikis

In attesa di Kendrick Nunn, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, il reparto esterni dell’Olympiacos ha un nuovo rinforzo: il lituano Ignas Brazdeikis. Il club greco ha annunciato l’ingaggio della guardia ex Zalgiris Kaunas poco fa.

Brazdeikis in carriera ha giocato qualche stagione in NBA con Knicks, Sixers e Magic prima di tornare in Europa allo Zalgiris. Lo scorso anno in EuroLega ha subito fatto la differenza, segnando 11.6 punti per il club lituano che ha raggiunto i Playoff.

Ora sarà da capire se il Pireo affonderà anche su Nunn, andando così a comporre con Walkup, Williams-Goss, Brazdeikis, Larentzakis e Canaan uno dei backcourt più competitivi dell’intera EuroLega.