La Fortitudo Bologna si rinforza con Robin Benzing

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Robin Benzing. Nato il 25 gennaio 1989 a Seeheim-Jugenheim (Germania), ala forte di 210 cm, Benzing cresce cestisticamente, in patria, nel Club TV Langen con il quale trascorre il triennio 2006/09 prima di trasferirsi, nei due anni successivi, al Ratiopharm Ulm sempre nella Bundesliga tedesca.

Successivamente (quadriennio 2011/15), Benzing vive una lunga e fondamentale parentesi della sua carriera al Bayern Monaco, confermandosi giocatore capace di mettersi in mostra nei più importanti palcoscenici del basket europeo, segnando 8 punti di media nella stagione 2014/15 in Eurolega e contribuendo in modo significativo (con 9 punti di media nella stagione 2013/14 in Bundesliga) alla conquista del titolo nazionale.

Nell’estate del 2015, Robin si trasferisce in Spagna per la prima esperienza fuori patria, siglando un accordo biennale con Saragozza. Con il Club dell’Aragona, Benzing gioca anche in EuroCup, mantenendo 13,7 punti di media nella stagione 2016/17 in Liga ACB. Nel settembre 2017, Benzing torna a giocare in Bundesliga, con la maglia del Würzburg, segnando 17,2 punti e catturando 4,2 rimbalzi a partita.

In seguito, poi, alla stagione 2018/19, che lo vede impegnato in Turchia, al Besiktas, a 9 punti realizzati di media, Benzing torna a Saragozza per giocare il biennio 2019/21, mantenendo una media di 10 punti segnati nelle 36 partite disputate nell’ultima stagione in Liga ACB.

Un curriculum già di grande importanza e prestigio, al quale vanno aggiunti tutti i traguardi raggiunti da Robin con la maglia della Nazionale tedesca con la quale (dopo aver svolto tutta la trafila delle giovanili) ha debuttato nell’Eurobasket 2009. Ad oggi, Benzing ha giocato con la maglia della Nazionale maggiore tedesca più di 150 partite e segnato, complessivamente, più di 1.500 punti. Benzing è stato impegnato nelle edizioni 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017 dei Campionati Europei mentre nel 2010 e nel 2019 ha partecipato (anche qui, da protagonista) ai Campionati Mondiali.

Pochi mesi fa, infine, Benzing ha aiutato in maniera decisiva la Nazionale tedesca a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo, segnando 13 punti nella finalissima del torneo Preolimpico giocata e vinta, a Spalato, contro il Brasile. E proprio ai recentissimi Giochi olimpici, Robin è stato impiegato da coach Rodl in tutte le quattro partite giocate dalla Nazionale tedesca, fino all’eliminazione ai quarti di finale ad opera della Slovenia.

Giocatore e uomo squadra dotato di grande esperienza, verticalità, pericolosità offensiva e consistenza difensiva, Benzing vivrà con la maglia numero 12 della Fortitudo la sua prima esperienza nella serie A italiana.

Da parte di tutta la grande famiglia della Effe: BENVENUTO ROBIN!

Foto: Fiba.basketball