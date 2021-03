Sospeso ieri a tempo indeterminato per volere di Dimitris Itoudis, Mike James nelle scorse ore ha risposto a diverse domande su Twitter comprese alcune sulla situazione generatasi al CSKA Mosca.

“Se fosse per me, giocherei oggi stesso. Ma sapete che le cose non vanno sempre come vorremmo” ha scritto James, che per la terza volta sta avendo problemi con club per il quale nell’ultima offseason aveva firmato un nuovo triennale. Impossibile per ora dire se verrà reintegrato, vista la recidività delle sue azioni, ma l’americano è uno dei giocatori più pagati in Europa e difficilmente i russi rinunceranno a così tanti soldi.

If it was up to me I’d play today. But u kno shit don’t always go your way https://t.co/1jm1H7cC7g — Mike James (@TheNatural_05) March 30, 2021

Mike James, che fino alla sospensione stava mantenendo 19.3 punti e 5.7 assist di media in Eurolega, ha anche risposto a chi gli chiedeva se fosse disposto a trasferirsi nel campionato cinese: “Preferirei ritirarmi” la risposta dell’ex Milano.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.