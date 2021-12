La Fossa dei Leoni appende vari volantini coi volti degli ex patron barrati ma si aspetta il terzo…

La Fossa dei Leoni ha appeso in giro per Bologna diversi volantini con le facce degli ex due patron della Fortitudo barrate con una X ma c’è spazio anche per un terzo. I volti dei due personaggi sono quelli di Gilberto Sacrati e Giulio Romagnoli, protagonisti – principalmente in negativo – dei passati problemi della Effe.

La particolarità però non sta tanto nei volti dei primi due ma sono il terzo spazio e la frase in testa a preoccupare. La Fossa dei Leoni vuole forse dirci che teme che il futuro della Effe possa essere simile a quello vissuto in passato? La citazione riportata è la seguente: “È giusto che ci sia turnover”.

Andando velocemente a googlarla vediamo che è una frase che è stata pronunciata qualche mese fa – in particolar modo a marzo 2021 – dall’attuale presidente della Fortitudo Bologna, Christian Pavani:

“Dopo due stagioni senza pubblico, è difficile pensare di andare avanti per un club come il nostro se non interverranno cambiamenti importanti. In questi anni abbiamo sempre ripianato le perdite, ma è anche giusto che ci sia un turnover”.

Non è facile decifrare il messaggio dei tifosi della Fossa però forse questa sera nel match casalingo contro l’Allianz Trieste ci daranno qualche indizio in più. A leggerlo così sembra un attacco nei confronti di Pavani perché la frase è sua e gli altri volti sui volantini sono due ex patron Fortitudo, com’è lui attualmente patron della Effe. Se 1+1 fa 2…

