Germania scossa da una tragedia, addio a Dennis Kramer

Grave lutto per il basket tedesco. Nella serata di domenica è morto Dennis Kramer, fatale un incidente d’auto a Gottingen.

Kramer, 31 anni, ha giocato al college per San Diego negli Stati Uniti. Dopodiché è tornato in patria, è stato tesserato dal Bamberg ma senza esordire. Solida carriera in Bundesliga con Treviri e Oldendurg, squadra con cui ha messo insieme anche diverse presenze nelle coppe europee. Successivamente il trasferimento a Gottingen, dove viveva dal 2017. Dal 2021 giocava per la seconda squadra cittadina.

Tanti gettoni con le nazionali giovanili tedesche, ha vinto anche l’argento alle Universiadi del 2015. La pallacanestro tedesca è in lutto, compresa la nazionale impegnata in queste ore a Okinawa contro la Finlandia.