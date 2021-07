La Germania si riscatta e batte la Nigeria segnando quasi 100 punti

Nigeria – Germania 92-99

(21-24; 29-26; 24-24; 18-25)

La Germania riscatta la sconfitta all’esordio contro la Nigeria con una grande prestazione offensiva perché i teutonici hanno realizzato quasi 100 punti. Il match è stato equilibratissimo fino a metà del quarto periodo perché a 4:58 dalla fine la Germania era sopra di 2 punti. Dopodiché i tedeschi piazzano un parziale di 12 a 0, arrivando così a +14. Questa è chiaramente la spallata decisiva perché mancano poco più di 2 minuti e la Nigeria non ha tempo per rimettersi in gara. Alla fine la Germania si impone per 99 a 92 sulla Nigeria con un ottimo Johannes Voigtmann da 19 punti. Agli africani non sono bastati i 33 di Jordan Nwora.

Questo non è un brutto risultato per l’Italia perché potenzialmente potremmo chiudere al secondo posto battendo la Nigeria. Poi naturalmente in caso di successo contro l’Australia si potrebbe addirittura sognare il primato però il desiderio al momento è passare il girone nella miglior posizione possibile, pensare di vincerlo è un qualcosa di molto complicato, vista la qualità dell’Australia.

Nigeria: Okpala 5, Agada 6, Udoh 2, Metu 3, Emegano 2, Oni 15, Okafor 9, Okogie 0, Vincent 8, Nwora 33, Nwamu 0, Achiuwa 9. All. Michael Brown,

Germania: Bonga 5, Saibou 3, Lo 13, Giffey 5, Wimberg NE, Voigtmann 19, Benzing 2, Wagner 17, Wank NE, Barthel 14, Thiemann 9, Obst 12. All. Henrik Rodl.

Qui trovate le statistiche complete della gara.