La legge dell’ex non perdona, Lorenzo Brown sulla sirena condanna la Stella Rossa e manda in estasi il Fener

STELLA ROSSA – FENERBAHCE 71-73

(22-18; 17-20; 14-15; 18-20)

Un canestro di Lorenzo Brown sulla sirena regala una vittoria importantissima al Fenerbahce, che torna ad avvicinarsi seriamente alla zona playoff, conquistando l’ottava vittoria della stagione. Gara sempre equilibrata, inizio favorevole ai turchi con Guduric e Vesely, trovando subito 6 punti di vantaggio, ma la seconda metà di periodo è serba, le bombe di O’Bryant e Colom ribaltano la situazione per il 22-18 della prima sirena. Brown impatta subito, poi la Stella Rossa torna avanti grazie ai canestri di Dobric (+4), ma è Vesely a rispondere ed accorciare nuovamente il match per il 39-38 dell’intervallo che lascia tutto aperto. Match sempre equilibrato, le squadre si alternano vantaggi, pareggi e controsorpassi, Barthel e O’Bryant sono i protagonisti della parte centrale del match, poi arriva nel finale l’ex Dinamo Pierre che con due bei canestri fissa il punteggio a 53 al 30′; i serbi a inizio ultimo periodo provano a dare uno strappo, le bombe di Davidovac siglano il 60-55, Mahmutoglu risponde ma la Stella Rossa prosegue fino al +7. Guduric e Brown trovano un 8-0 rapido che ribalta tutto per il 69-68, poi Davidovac infila la bomba del +2 a 1.30′ dal termine che cambia ancora le carte in tavola. Ma il finale è tutto turco, Pierre pareggia dalla lunetta, Colom sbaglia il tiro dalla vittoria e sul ribaltamento di fronte Brown punisce. 73-71 Fener e 2 punti pesantissimi portati a casa.

STELLA ROSSA: O’Bryant 17, Dobric 12, Davidovac 11

FENER: Brown 13, Pierre 13, Guduric 11

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.