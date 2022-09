La mamma di Luka Doncic risponde alle notizie sul suo rapporto col figlio

Ieri sera, dopo la straordinaria prestazione di Luka Doncic contro la Francia, dagli USA era rimbalzata la notizia di una tensione anche dal punto di vista legale tra il giocatore sloveno e sua madre, Mirjam Poterbin. La donna è stata colei che ha seguito Doncic più da vicino quando approdò in NBA qualche anno fa, ma ora i due avrebbero litigato per via di alcuni diritti sull’immagine del giocatore e sul suo ormai ex brand “Luka Doncic 7”. I diritti sono detenuti da Poterbin, che non vuole cederli al figlio e al suo entourage, impedendo loro di avere completo controllo sulla figura di Doncic.

La mamma di Luka ha commentato l’accaduto, confermando tutto e dando le proprie ragioni:

Tutto ciò che è stato scritto viene dalle persone che circondano Luka da due anni e vogliono il controllo sulla sua vita e la sua carriera. Non lavo i panni sporchi in pubblico, specialmente nel momento in cui Luka deve essere concentrato sulle importanti partite che lo aspettano. Dal momento in cui è nato, l’unica cosa che mi è importata è stata la felicità di Luka e che potesse inseguire i suoi sogni, come ogni madre normale. Minacce dalle persone che vogliono approfittarsi di mio figlio, incluso scrivere articoli come questo al momento meno opportuno per Luka, non mi tangeranno. Continuerò a proteggere mio figlio e questo non cambierà mai.

Doncic nei giorni scorsi aveva presentato un’istanza allo US Patent and Trademark Office per cancellare definitivamente il marchio “Luka Doncic 7”, in modo da poterne creare uno tutto suo.