La miglior point guard di sempre, secondo Stephen Curry

La miglior point guard nella storia del basket? Stephen Curry. Ad affermarlo è… lo stesso Stephen Curry.

La stella dei Golden State Warriors, ospite del podcast di Gilbert Arenas, si è autodefinito la miglior point guard di ogni epoca. In realtà l’ex Wizards gli ha chiesto se si sentisse tale e Curry ha risposto schiettamente di sì, dopo averci pensato un attimo.

Poco dopo Steph ha aggiunto che a contendersi con lui questa palma c’è Magic Johnson. Curry ha argomentato le sue idee e ha svelato di adorare i paragoni fra giocatori di epoche diverse, quei discorsi che piacciono moltissimo ai tifosi e che solitamente gli atleti dicono di odiare.

Sì, sono la miglior point guard di sempre. Ci siamo solamente io Magic Johnson a giocarci questo titolo. Lui ha un palmarese incredibile, il solo fatto di entrare in questa discussione è qualcosa che non avrei mai ritenuto possibile. Mi diverte mettere a confronto le varie epoche, alla gente piacciono queste discussioni accese, le facciamo proprio per questo motivo.