La Nazionale Femminile di basket ha un nuovo allenatore: Andrea Capobianco.

Dopo il deludente Europeo di qualche mese fa, la FIP ha deciso di non proseguire con Lino Lardo e poche ore fa ha scelto il nuovo ct della nazionale femminile. Per Capobianco si tratta del terzo ritorno alla guida della Italbasket in rosa dopo il periodo dal 2015 al 2017 e quello 2019-2020, nei quali oggettivamente non sono arrivati risultati memorabili.

Ora Capobianco, nel giro della Federazione dal 2010 con vari ruoli, ci riproverà. Nel suo palmares le felici esperienze con Jesi e il miracolo Teramo, lanciando i vari Poeta, Moss, Cerella, Polonara e Carroll ai massimi livelli. Poi solamente FIP come responsabile della formazione, allenatore delle formazioni maschili Under 18, 19 e 20, selezionatore del 3×3 e ora di nuovo ct della Femminile.

I prossimi impegni delle Azzurre saranno le qualificazioni agli Europei del 2025. Si tratta di sfide poco più che amichevoli perché l’Italia, in quanto Paese ospitante, è già qualificati di diritto. Giocheremo comunque nel Girone I con Germania, Grecia e Repubblica Ceca (anche loro ospitanti), sfide che di fatto metteranno in palio solo punti per il ranking. Si comincia in casa con le greche il 9 Novembre, tre giorni dopo match in Germania.