La NBA chiarisce: perché il game-winner di Banchero NON è passi

Nella notte tra sabato e domenica, la partita tra Orlando Magic e Detroit Pistons è stata decisa anche da un canestro di Paolo Banchero nel finale. I 2 punti dell’italoamericano hanno portato i Magic a +3 e hanno di fatto consegnato alla squadra la vittoria. Tuttavia nel post-partita si sono scatenate le polemiche per via di una presunta violazione di passi, che a tantissimi fans sembrava chiara.

Nel suo Last 2 Minutes Report, la NBA ha però specificato che il movimento di Banchero, apparentemente un doppio step-back se vogliamo definirlo in qualche modo, è perfettamente legale.

“Banchero raccoglie la palla puntando il piede sinistro e arriva in una posizione di tiro, che gli permette di strisciare il suo piede destro, utilizzando il sinistro come pivot. Il sinistro rimane il suo piede perno fino al movimento di tiro” si legge nel Report.

Poche ore prima un utente su X aveva spiegato con un video perché quelli di Paolo Banchero non sono passi. La clip può essere utile per capire meglio.

Chissà se queste spiegazioni basteranno ai tanti tifosi che hanno gridato all’errore arbitrale nelle scorse ore. Nella partita contro Detroit, Banchero ha tirato solo 5/17 dal campo, compreso però il game-winner: la star di Orlando non era in forma e conviveva con l’influenza mentre era sul parquet. Per questo motivo questa notte, contro Atlanta, Banchero non era a disposizione di coach Mosley.