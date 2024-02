Pozzecco dopo la vittoria dell’Italbasket in Ungheria: “ENCOMIABILI! Abbiamo fatto sembrare facile una gara che non lo era

Due su due: dopo la Turchia a Pesaro, l’Italbasket di Pozzecco batte anche l’Ungheria (62-83) in trasferta a Szombathely e chiude imbattuta la prima finestra di qualificazione a EuroBasket 2025. Un ampio successo che vale, grazie alla vittoria in extremis della Turchia sull’Islanda, il primato solitario nel Gruppo B dopo la prima tornata. Il modo migliore per cominciare a pensare, già da domani, alla qualificazione olimpica estiva.

Migliori marcatori di giornata Amedeo Tessitori e Giordano Bortolani con 12 punti. Career high per Bortolani, che ritocca gli 11 punti segnati nel 2021 nella “bolla” di Perm’ in Russia contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a EuroBasket 2022. In doppia cifra anche Achille Polonara con 10 punti.

Migliora il suo personale record di punti segnati in Nazionale anche John Petrucelli, che con i 9 di stasera supera i 7 fatti registrare nel novembre del 2022 a Pesaro contro la Spagna nelle qualificazioni al Mondiale 2023.

Così il CT dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco dopo il successo in Ungheria:

“Siamo contenti e soddisfatti. I ragazzi, nonostante un po’ di stanchezza, hanno fatto sembrare facile una partita che non lo era. Queste gare nascondono sempre delle insidie ma la dedizione di tutta la squadra, staff compreso, è stata encomiabile. Ora possiamo guardare con maggiore serenità all’estate importante che ci aspetta”.

