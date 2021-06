La NBA combatte i “furbetti” come Harden o Young con nuove regole

Se ne parla da qualche tempo, ma ora ci siamo: la NBA molto presto introdurrà nuove regole per scoraggiare i giocatori particolarmente “furbi”, quelli che in attacco cercano il contatto andando loro stessi contro il difensore. Due esempi palesi ma citati anche negli stessi rumors su queste nuove regole sono James Harden e Trae Young. Secondo Shams Charania, le nuove regole potrebbero essere utilizzate già a partire dalla Summer League di Las Vegas del prossimo agosto.

In questi parametri sono incluse le seguenti azioni:

Secondo The Athletic, questi comportamenti verranno presto puniti con un fallo in attacco oppure con un semplice non fischio. Così facendo la NBA mira a disincentivare simili comportamenti, privando quindi certi giocatori del vantaggio derivante da un numero abnorme di tiri liberi.

NBA referees will be trained to properly officiate the following actions used to draw fouls:

– Shooter launches/leans into defender at abnormal angle

– Shooter kicks leg at abnormal angle

– Offensive player abruptly veers off path (sideways/ backwards) into defender https://t.co/9OzldXvH6u

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2021