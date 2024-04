La NBA ha annunciato i finalisti per l’MVP, il ROY, il DPOY e tutti gli altri premi individuali

La NBA ha annunciato i finalisti per tutti i premi individuali della stagione regolare 2023-24. Come al solito, ogni premio avrà 3 finalisti e nel corso della postseason verranno svelati i vincitori.

Partiamo dall’MVP, per il quale non ci sono sorprese anche se probabilmente è il premio più incerto. Luka Doncic, Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander sono i finalisti, tutti potrebbero vincerlo per un motivo o per l’altro. Doncic è stato il miglior marcatore della stagione con 33.9 punti di media (più 9.2 rimbalzi e 9.8 assist). Jokic è stato protagonista di un’altra super stagione, sfiorando la tripla-doppia di media per un solo assist. Gilgeous-Alexander ha segnato 30.1 punti di media e con i Thunder ha conquistato il primo posto ad Ovest.

Il Defensive Player of the Year sarà probabilmente una lotta tra Rudy Gobert e Victor Wembanyama, con Bam Adebayo a fare da terzo incomodo. Il lungo dei San Antonio Spurs è favoritissimo per vincere il Rookie of the Year, per il quale gli altri due candidati sono Chet Holmgren e Brandon Miller.

Mark Daigneault nei giorni scorsi è stato premiato come Coach of the Year dalla National Coaches Basketball Association, l’associazione degli allenatori. Il tecnico di OKC è tra i finalisti anche per il più classico Coach of the Year, insieme a Chris Finch di Minnesota e Jamhal Mosley di Orlando.

Per il Sesto Uomo dell’Anno sarà uno sprint a tre tra Malik Monk, Bobby Portis Jr e Naz Reid.

Il Most Improved Player andrà invece ad uno tra Tyrese Maxey, Alperen Sengun e Coby White.

Infine il Clutch Player of the Year, premio introdotto solo di recente, sarà conteso da Steph Curry, DeMar DeRozan e Shai Gilgeous-Alexander.