Serie A2, tabellone playoff e playout: chi ci sarà sulla strada di Trapani verso la Serie A?

Di seguito gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West 2023/24.

Si hanno quarti, semifinale e finale per ogni tabellone, al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa).

Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff sono promosse in Serie A.

TABELLONE ARGENTO

Trapani Shark (1^ girone Verde) – UCC Assigeco Piacenza (8^ girone Rosso)

Tezenis Verona (4^ girone Rosso) – Wegreenit Urania Milano (5^ girone Verde)

Real Sebastiani Rieti (3^ girone Verde) – RivieraBanca Basket Rimini (6^ girone Rosso)

Flats Service Fortitudo Bologna (2^ girone Rosso) – Gruppo Mascio Treviglio (7^ girone Verde)

LE DATE

Sabato 4, lunedì 6, giovedì 9, sabato 11, martedì 14 maggio

TABELLONE ORO

Unieuro Forlì (1^ girone Rosso) – Elachem Vigevano 1955 (8^ girone Verde)

Reale Mutua Torino (4^ girone Verde) – Pallacanestro Trieste (5^ girone Rosso)

Apu Old Wild West Udine (3^ girone Rosso) – Ferraroni Juvi Cremona (6^ girone Verde)

Acqua S.Bernardo Cantù (2^ girone Verde) – UEB Gesteco Cividale (7^ girone Rosso)

LE DATE

Domenica 5, martedì 7, venerdì 10, domenica 12, mercoledì 15 maggio

NOTE

– Le date indicate possono subire variazioni per eventuali indisponibilità dei campi di gioco.

– Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore.

– Il calendario definitivo dei playoff sarà reso noto nei prossimi giorni dal Settore Agonistico FIP. Gli orari di inizio delle gare saranno a discrezione delle Società ospitanti.

– Nel weekend del 27-28 aprile la FIP ha disposto una pausa del campionato di Serie A2, per la prossimità con le Finali Nazionali Under 19 d’Eccellenza, al via dal 29 aprile.

Nell’apposita sezione del sito LNP tutte le informazioni sui Playoff 2024 di Serie A2 Old Wild West (tabelloni, formule, calendari):

https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff