Trapani si vendica della Fortitudo Bologna, Antonini: “Spero di vincere il campionato in casa loro”

A metà marzo una sconfitta di Trapani nella finale di Coppa Italia di Serie A2 contro la Fortitudo Bologna aveva aperto una crisi nel club trapanese, nonostante fosse solo la 4° sconfitta stagionale. L’esuberante patron Valerio Antonini aveva deciso di esonerare coach Parente, affidando la squadra ad Andrea Diana. Oggi le due squadre si sono affrontate di nuovo, per la prima volta da quella finale, e Trapani ha prevalso 81-69.

Era l’ultima partita della stagione regolare e aveva poco peso specifico, visto che Trapani era già sicura del primo posto. Tuttavia è stata più una questione di orgoglio e Antonini in conferenza stampa ha rilasciato dichiarazioni destinate ad accendere gli animi.

“I playoff? Le sconfitte di Torino e Udine sono emblematiche di come abbiano mollato, ma capisco che giocare contro di noi faccia paura: l’ho notato io che di basket ne mastico poco, quanto siamo forti, e ora lo hanno capito anche le avversarie. Spero di affrontare in finale Bologna, mi piacerebbe vincere il campionato in casa loro” ha dichiarato il proprietario di Trapani Shark, come riportato da BolognaBasket.

Trapani affronterà l’Assigeco Piacenza nel primo turno di Playoff del tabellone argento, se passerà se la dovrà vedere con la vincente di Verona-Urania in semifinale. La prima occasione per incontrare la Fortitudo Bologna sarà nella finale del tabellone argento, valevole per un posto in Serie A. Solo una delle due squadre potrà quindi essere promossa. Bologna, che è arrivata seconda, affronterà prima Treviglio e poi, nel caso, una tra Rieti e Rimini.