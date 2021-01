La NBA ha rinviato anche la partita tra Washington Wizards e Utah Jazz

Salgono a 6 le partite rinviate dalla NBA in questo avvio di stagione: alla lista si aggiunge anche quella tra Washington Wizards e Utah Jazz in programma domani notte. Stavolta a non avere 8 giocatori disponibili sono gli Wizards, tra infortuni vari (Thomas Bryant e Russell Westbrook) e altri atleti fermati dai protocolli anti-Covid.

Due to ongoing contact tracing, Washington does not have the league-required eight available players to proceed with the game. https://t.co/qhb7dwLDNb

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021