La NBA rinvia un’altra partita: stavolta tocca a quella tra Phoenix Suns e Atlanta Hawks

Altro giorno, altra partita rinviata in NBA a causa del contact tracing: visto che i Phoenix Suns sono scesi in campo un paio di giorni fa contro gli Washington Wizards, che poi hanno scoperto un caso di positività di un proprio giocatore, la Lega ha deciso di rinviare la partita di oggi tra la franchigia dell’Arizona e gli Atlanta Hawks.

È la seconda partita di oggi ad essere rinviata dopo quella tra Wizards e Jazz, sempre per il caso all’interno del roster di Washington.

Contact tracing with Phoenix players is a factor because Suns played the Wizards on Monday, per sources. Wizards have positive tests on roster. https://t.co/C8DUWVOQxs

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021